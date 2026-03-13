Oggi si svolge la terza giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con atleti come Bertagnolli e De Silvestro protagonisti delle gare. La diretta online copre gli eventi principali in corso, offrendo aggiornamenti continui sui risultati e le competizioni in tempo reale. Gli appassionati possono seguire l’andamento delle gare attraverso il liveblog, disponibile cliccando sul link dedicato.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Curling, prosegue il sogno semifinali per l’Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta, in serata sfida alla Corea del Sud Mercedes spaventose nella FP1 del GP della Cina. Ferrari in difficoltà a quasi un secondo di distacco Dominanti, inarrivabili, clamorose, avvilenti per gli avversari. In poche parole l’aggettivo sceglietelo voi per definire le due Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: Bertagnolli e De SIlvestro all’attacco!

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: poker di medaglie! Oro Bertagnolli, argenti per Mazzel, Pellizzari e De SilvestroBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tutti gli aggiornamenti su Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e streaming; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari.

DIRETTA PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026 | Live: Chiara Mazzel argento in gigante! (oggi giovedì 12 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, giovedì 12 marzo: finali e programma del giorno, con appena tre titoli che saranno in palio. ilsussidiario.net

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 10I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel ... tg24.sky.it

ESERCITO IN PRIMA LINEA ANCHE ALLE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO -CORTINA 2026. - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com