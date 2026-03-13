LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 marzo in DIRETTA | Bertagnolli svetta nella run-1 in gigante attese per De Silvestro e Perathoner

Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, durante la prima run in gigante, Bertagnolli ha conquistato la vetta, mentre si attendono ancora i risultati di De Silvestro e Perathoner. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sugli atleti e le gare in corso, per non perdere nessuna delle emozioni di questa giornata.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. E’ PRIMO LUCHINI! L’azzurro va al comando con 75 centesimi di vantaggio! In testa va il cinese Jiang con 14 centesimi di vantaggio sullo svizzero. Ora Luchini Questa la classifica della prima manche del banked slalom femminile SB-LL2: 1 Kate Delson (USA) 1:03.75 2 Brenna Huckaby (USA) +0.27 3 Cecile Hernandez (FRA) +0.75 4 Lisa Bunschoten-Vos (NED) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: Bertagnolli svetta nella run-1 in gigante, attese per De Silvestro e Perathoner Articoli correlati LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Bertagnolli, De Silvestro e PerathonerBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: Bertagnolli e De SIlvestro all’attacco!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Approfondimenti e contenuti su Paralimpiadi Milano Cortina Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e streaming; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 4 marzo. Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Live: finali e programma del giorno (oggi venerdì 13 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, venerdì 13 marzo: finali e programma del giorno, ben tredici titoli saranno in palio. ilsussidiario.net LIVE Paralimpiadi si inizia alle 9 con il Gigante maschile, occhi puntati su BertagnolliGiacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, sarà impegnato nel gigante Vision Impaired dopo la medaglia d'oro nella combinata ... gazzetta.it ESERCITO IN PRIMA LINEA ANCHE ALLE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO -CORTINA 2026. - facebook.com facebook Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com