LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 7 marzo in DIRETTA | già due medaglie! Perathoner fa sognare nello snowboardcross

Oggi si svolge la giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Sono state conquistate già due medaglie e Perathoner sta attirando l’attenzione con la sua performance nello snowboardcross. La diretta, disponibile sul sito, permette di seguire ogni evento e risultato man mano che si verificano. La giornata si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Cade Kampschreur! L’olandese subisce una caduta per fortuna non molto grave ma che lo manda fuori dai giochi. Esce dalla competizione uno dei favoriti alla medaglia. Pedersen sale in testa con 1.10 secondi di vantaggio dall’olandese, adesso c’è un altro atleta oranje: parliamo di Jeroen Kampschreur. Il norvegese Jesper Pedersen ha 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: già due medaglie! Perathoner fa sognare nello snowboardcross LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: Italia già a 7 medaglie! Tra poco Fischnaller nello slittinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle... LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paralimpiadi Milano Cortina. Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e…; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla. Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il medagliere aggiornato in tempo realeLa rassegna dedicata agli atleti con disabilità si svolgerà nelle stesse località dei Giochi Olimpici dal 6 al 15 marzo 2026. sportal.it Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026/ Live: programma e finali del giorno (oggi sabato 7 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi sabato 7 marzo: il programma e le finali del giorno con i primi dodici titoli in palio. ilsussidiario.net Rai Radio2. . Con l’inno d’Italia si aprono ufficialmente le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. #MilanoCortina2026 Dal profilo social di RaiPlay - facebook.com facebook Paralimpiadi Milano Cortina 2026, apertura all’Arena di Verona: Mattarella dà il via tra assenze e tensioni politiche x.com