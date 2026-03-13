LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 marzo in DIRETTA | Bertagnolli svetta nella run-1 in gigante Luchini e Perathoner fanno sognare nello snowboard

Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove oggi si sono svolte diverse gare. Bertagnolli ha conquistato la prima run nello slalom gigante, mentre Luchini e Perathoner hanno impressionato nello snowboard, regalando emozioni ai presenti. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le competizioni in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Rischia di uscire poco prima del traguardo anche il giapponese Morii, che si salva chiudendo a 2 secondi ed 89 centesimi da Pedersen. E' il momento di De Silvestro! 1:07.78 il primo riferimento cronometrico posto dal norvegese Pedersen, tra i protagonisti di questi Giochi Paralmpici C'è da lavorare per gli addetti alla pista dopo le numerosissime discese. Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi!