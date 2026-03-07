Oggi si svolgono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con aggiornamenti in tempo reale. Durante la giornata, un atleta ha conquistato una medaglia d’argento e un altro una di bronzo in diverse discipline. La diretta copre gli eventi principali e i risultati più recenti, offrendo un resoconto immediato di quanto accade sul campo. La manifestazione continua con atleti provenienti da tutto il mondo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Caduta senza conseguenze per Hwang, che perde il riferimento della guida e sbaglia l'ingresso curva. Tocca al cinese Wang Xingdong Iniziata la sprint maschile sitting. Italia che si affida a Mattia Pisani Si inseriscono in terza posizione BertagnolliRavelli, che chiudono a 2 secondi e 56 centesimi dall'austriaco Aigner. 6 atleti alla chiusura, tocca allo slovacco Haraus Oltre 5 i secondi di ritardo del britannico Simpson.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli!

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: subito un argento con Chiara Mazzel!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: argento biathlon, bronzo Dalmasso. Fischnaller primo flopCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle...

