LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv Eurolega basket 2026 in DIRETTA | mancano venti minuti alla palla due

Alle 20.15 si è dato il via alla diretta della partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, valida per l'Eurolega 2026. Poeta e il suo staff puntano a sfruttare il talento di Armoni Brooks per superare la difesa israeliana, mentre Tel Aviv si affida al contributo di Jaylen Hoard, il miglior realizzatore della squadra con una media di 15 punti a partita. La partita prosegue con grande attenzione da entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Poeta e il suo staff hanno bisogno del miglior Armoni Brooks per cercare di scardinare la difesa israeliana, con Tel Aviv che punterà su Jaylen Hoard, miglior realizzatore della squadra in Eurolega con la media di 15.7 punti. Il migliore di Milano è Zach Leday con 14.8. 20.13 Milano si trova, al momento, in dodicesima posizione in classifica a due vittorie di distanza dal decimo posto del Panathinaikos che però ha una partita in più. Ad una sola vittoria di distanza dall’Olimpia, c’è proprio il Maccabi Tel Aviv che invece ha una partita in meno rispetto alla squadra italiana e che quindi è in corsa per lo spareggio anticipatorio dei play off. 🔗 Leggi su Oasport.it

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