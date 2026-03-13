LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vincere per continuare a sperare

Oggi si gioca la partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv nell’Eurolega di basket 2026. La sfida si svolge in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale. I due team si affrontano con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante per proseguire nel torneo. La cronaca della partita, con tutte le azioni salienti, è disponibile per gli appassionati che vogliono restare aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, valido per la trentunesima gara della regular season di Eurolega, la massima competizione di basket dove si affrontano le venti migliori squadre del continente europeo. Il roster di Peppe Poeta si gioca il tutto per tutto, visto che in caso di sconfitta la corsa ai play in si farebbe sempre più complessa. Milano, al momento, si trova alla dodicesima posizione, con una vittoria e due posti di differenza dal decimo posto, l’ultimo valido per accedere al play in, ultima spiaggia per qualificarsi ai play off di Eurolega ambiti da tutti e alla fine dei quali verrà decretato il vincitore della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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