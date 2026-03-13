Durante la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, il punteggio segna 62-54 in favore dei padroni di casa. Olimpia Milano mantiene il vantaggio, con Sorkin che segna un canestro importante riducendo il divario a 8 punti e Leday che firma il +10. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano a mostrare l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-56 Sorkin appoggia il -8. 64-54 Leday trova il +10 per Milano. Santos spende il fallo su Ellis che avrà due tiri liberi, dopo il time-out di Tel Aviv. Brutta palla persa dall’Olimpia con Ellis che rischia un passaggio troppo complesso per Leday che infatti esce. 62-54 Occhio che si sta accendendo Walker, secondo canestro da tre punti per lui in questo secondo tempo. L’otto, da solo, rischia di rimontare Milano. 62-51 22 per il numero 3 degli israeliani. Santos subisce fallo da Nebo e va in lunetta. 62-49 SOLO RETINA PER SHIELDS! Quattro metri di spazio per lo statunitense che mette a segno la tripla! 59-49 Walerk piazza la tripla in faccia a Bolmaro! 59-46 Due punti facili per gli israeliani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 62-54, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: squadra italiana ancora avanti, ma occhio all’euforia di Walker

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