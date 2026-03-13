LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-82 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | atti finali Shields prova a chiudere il match!

Nella partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, il punteggio al momento è 92-82 in favore della squadra italiana. Shields sta cercando di chiudere il match, mentre Poeta si prepara a disegnare l’attacco durante un time-out. L’ala israeliana ha segnato entrambi i tiri liberi successivi, portando il punteggio a 92-86. La partita è in fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out per Poeta che vuole disegnare l’attacco. 92-86 Non sbaglia l’ala della squadra israeliana che fa due su due. Brissett trova il fallo ma non il canestro, solo tiri liberi per il 10 del Maccabi. 92-84 Semi gancio perfetto di Sorkin. Time-out di Tel Aviv. 92-82 ANCORAAAAAAAAAAA! ANCORA SHIEEEEEEEEEEEEELDS! Si distrae la difesa del Maccabi, allo statunitense basta pochissimo per annichilire gli avversari! Due triple in fila per lui! 89-82 Taglio perfetto di Dowtin che chiude il layup. 89-80 LA TRIPLA DI SHIEEEEEELDS! C’è una review da parte degli arbitri per una botta che Hankins ha dato, involontariamente visto che atterrava dal salto, a Nebo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-82, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: atti finali, Shields prova a chiudere il match! Articoli correlati LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 82-76, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimo quarto, match tutt’altro che deciso!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-80 Walker fa 2/3 ma Sorkin prende il rimbalzo e chiude il tap in di tabella. LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il match dell’Armani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Leday spinge e commette fallo su Clark che andrà in lunetta. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv 92... Temi più discussi: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 74-67, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Sorkin e Walker regalano speranze agli israeliani; Olimpia Milano-Cantù di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Ancora una volta è Olimpia contro Maccabi e la posta in palio è altissima; Milano: Protocollo Mille Occhi sulla città rinnovato in vista di Olimpia-Maccabi. LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 74-67, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Sorkin e Walker regalano speranze agli israelianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-58 Arresto e tiro di Leday. 64-58 Palla persa banale di Milano, Walker schiaccia potentissimo. 64-56 Sorkin ... oasport.it Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: dove vedere la partita di Eurolega in tv e streamingOlimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: dove vedere la partita di Eurolega in tv su Sky e in streaming su NOW. Orario e informazioni. milanosportiva.com OLIMPIA MILANO AVANTI! Una grande Olimpia chiude il primo tempo contro il Maccabi Tel Aviv sul 53-42. Un dominante Josh Nebo da 9 punti, 4 rimbalzi e 2 stoppate guida Milano. Zach LeDay miglior scorer con 11 punti. #pianetabasket #olimpiamilano x.com Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: al Palalido è quasi spareggio - facebook.com facebook