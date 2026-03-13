L'Olimpia Milano e il Maccabi Tel Aviv si affrontano in una partita valida per l'Eurolega 2026. La sfida, in corso nell'ultimo quarto, vede Milano avanti di sei punti, con Walker che segna due liberi su tre, mentre Sorkin si prende il rimbalzo e mette a segno un tap-in. La partita rimane aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-80 Walker fa 23 ma Sorkin prende il rimbalzo e chiude il tap in di tabella. Walker ci prova da tre, Ellis commette fallo. Il tiro non entra ma lo statunitense ha tre liberi da trasformare. 84-76 Palleggio, arresto e tiro perfetto di Ellis. Time-out per Milano. 82-76 Milano perde ingenuamente palla con Brissett che chiude con la schiacciata. 82-74 Dowtin forza il tiro sulla difesa di Ellis e trova il canestro. 82-72 Brissett trova il libero del -10. Difesa incredibile di Bolmaro su Dowtin che è il leader difensivo di Milano in questo match. 82-71 Diciassettesimo punto per Nebo che non sbaglia il libero aggiuntivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 82-76, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimo quarto, match tutt’altro che deciso!

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OLIMPIA MILANO AVANTI! Una grande Olimpia chiude il primo tempo contro il Maccabi Tel Aviv sul 53-42. Un dominante Josh Nebo da 9 punti, 4 rimbalzi e 2 stoppate guida Milano. Zach LeDay miglior scorer con 11 punti. #pianetabasket #olimpiamilano x.com

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: al Palalido è quasi spareggio - facebook.com facebook