L'Olimpia Milano e il Maccabi Tel Aviv si affrontano in una partita di Eurolega basket 2026, con il punteggio attuale di 74-67 in favore dei padroni di casa. Sorkin e Walker segnano punti importanti per gli israeliani, mentre Brooks realizza un canestro da due che porta il punteggio a 76-67. L'ultimo quarto è appena iniziato e il terzo si conclude con un tiro da tre di Sorkin.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-67 Si sblocca Brooks, con un appoggio da due punti. INIZIA L’ULTIMO QUARTO Il terzo quarto si chiude con la tabellata dal perimetro di Sorkin. 74-67 Non sbaglia Guduric, che trova il decimo e l’undicesimo punto del suo match. Fallo di Sorkin su Guduric, il serbo andrà in lunetta quando mancano meno di 50 secondi alla fine del terzo quarto. 72-67 Non sbaglia Rayman, Tel Aviv a -5. 72-65 Tripla di Sorkin, e fallo sotto canestro di Rayman: possibile parziale di cinque punti per gli avversari dell’Olimpia. Non ci voleva. 72-62 TRIPLA DI PIPPO RICCIIII! L’italiano era tutto solo nell’angolo, ha avuto tutto il tempo per sparare il tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 74-67, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Sorkin e Walker regalano speranze agli israeliani

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