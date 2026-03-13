LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 25-26 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | la tripla di Dibartolomeo manda in vantaggio gli israeliani

In diretta, la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv si è conclusa con un punteggio di 25-26. La squadra israeliana ha ottenuto la vittoria grazie a una tripla di Dibartolomeo che ha portato il vantaggio. Durante il match, Brooks ha segnato una tripla per Milano e Sorkin ha realizzato un tiro libero dalla lunetta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-33 ECCO BROOKS! Tripla dello statunitense! 30-33 12 di Sorkin dalla lunetta. 30-32 Layup di Guduric che trova i 3000 punti nella competizione. 28-32 Brooks ci prova ma non toglie in tempo il pallone, tripla per Dibartolomeo. 28-29 Guduric trova l’assist per Booker che segna il layup e subisce fallo, chiudendo il parziale di tre punti. 25-29 Infermabile Lavi, che usa al meglio il perno per un altro appoggio sul tabellone. 25-27 Lavi trova un altro ottimo canestro dalla lunetta. INIZIA IL SECONDO QUARTO 25-26 DIBARTOLOMEO ALLO SCADERE! Canestro pazzesco del numero 12 che con un tiro da centrocampo trova la tripla del vantaggio, chiudendo il primo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 25-26, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: la tripla di Dibartolomeo manda in vantaggio gli israeliani Articoli correlati LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Olimpia... LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il match dell’Armani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Leday spinge e commette fallo su Clark che andrà in lunetta. Contenuti e approfondimenti su LIVE Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv 25... Temi più discussi: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare; Olimpia Milano-Cantù di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Ancora una volta è Olimpia contro Maccabi e la posta in palio è altissima; Milano: Protocollo Mille Occhi sulla città rinnovato in vista di Olimpia-Maccabi. Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TVOlimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport BasketOlimpia Milano e Maccabi Tel Aviv si giocano una sorta di spareggio per rimanere aggrappati all’obiettivo di raggiungere il play-in. Le due squadre, separate in classifica solamente da una gara disput ... sport.sky.it Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega #OlimpiaMilano #MaccabiTelAviv x.com OLIMPIA MILANO: RECUPERATO QUINN ELLIS PER LA SFIDA MACCABI Il play britannico torna a disposizione di coach Peppe Poeta. Dopo 4 mesi di stop è utilizzabile anche Nate Sestina. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia - facebook.com facebook