LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc al comando davanti a Kimi Antonelli e Lando Norris

Charles Leclerc guida il test di Sakhir 2026 dopo aver conquistato il miglior tempo, mentre Kimi Antonelli e Lando Norris lo seguono a distanza ravvicinata. La sessione di prove si sta svolgendo sotto il sole caldo del Bahrain, con alcuni piloti che provano nuove soluzioni aerodinamiche. Attualmente, in pista ci sono anche Isack Hadjar, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg e Arvid Lindblad, impegnati in diverse fasi di test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.18 In pista ora Isack Hadjar, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg e Arvid Lindblad. Ancora tutto tace nei box Cadillac. L'11a scuderia del lotto, la neo-arrivata. Un inizio non semplice e un Day-1 che inizia a preoccupare. 09.15 Come si sa le vetture di questa nuova era tecnologica partono più lente rispetto a quelle del 2025. Un anno fa i test si chiusero con il miglior tempo sull'1:29. Ora siamo già all'1:33.7. Ci avvicineremo ancora? 09.12 Uno sguardo all'on board cam di Lando Norris. Lando's pushing in the MCL40! #F1 #F1Testing pic.twitter.comkxefoo8wEk — Formula 1 (@F1) February 18, 2026