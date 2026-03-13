LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | scatta l’unica sessione di prove libere poi sarà Sprint Qualifying!

Alle 04.33, la prima sessione di prove libere del GP Cina 2026 di Formula 1 è iniziata con Colapinto che subito ha fatto un testa coda in curva 9. La pista è esposta a sole pieno, con temperature di 12° sulla pista e 17° nell’aria. La sessione è l’unica prima dello Sprint Qualifying, che seguirà successivamente. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.33 Mentre Colapinto va subito in testa coda in curva 9, la situazione meteo parla di sole pieno con 12° e 17° sulla pista. 04.32 Tutti in azione con le gomme medie tranne Alonso e Stroll con la Aston Martin. 04.31 Subito tutti in azione per sfruttare al massimo gli unici 60 minuti di prove libere del weekend. 04.30 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP1! 04.25 Tra cinque minuti prenderà il via l’unica sessione di prove libere del GP della Cina! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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