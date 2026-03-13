LIVE Biathlon Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon

In diretta da Otepää, si sta svolgendo la gara di biathlon sprint femminile con circa venti atlete ancora in corsa. La classifica vede al momento in prima posizione un’atleta che ha concluso la prova in 21 minuti e 29 secondi, seguita da una concorrente italiana, che si trova in seconda posizione. La competizione si svolge nell’ambito delle qualificazioni per i Giochi Olimpici del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20. Questa la classifica quando mancano una ventina di atlete al traguardo: 1 SIMON FRA 21:29.5 2 VITTOZZI ITA +2.9 3 JEANMONNOT FRA +22.9 4 HETTICH-WALZ GER +24.6 5 MICHELON FRA +39.0 6 KNOTTEN NOR +46.4 7 VOBORNIKOVA CZE +54.5 8 OEBERG E. SWE +54.7 9 VOLFA LAT +1:07.5 10 KUELM EST +1:09.0 11 MINKKINEN FIN +1:10.3 12 BRAISAZ-BOUCHET FRA +1:11.6 13 TANDREVOLD NOR +1:18.2 14 KLEMENCIC SLO +1:19.4 15 HEIJDENBERG NED +1:26.1 16 PASSLER ITA +1:26.5 17 LAMPIC SLO +1:28.1 18 MAGNUSSON SWE +1:28.3 19 GESTBLOM SWE +1:30.2 20 HAUSER AUT +1:31.7 21 HRISTOVA BUL +1:32.3 22 IRWIN USA +1:32.5 23 FICHTNER GER +1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon Articoli correlati Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi precisa, è in corsa per il podio, rimpianti per Carrara LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. Lisa Vittozzi vince l'oro nell'inseguimento femminile di 10km del biathlon alle Olimpiadi invernali Una raccolta di contenuti su LIVE Biathlon Sprint femminile Otep... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpico; Classifica generale femminile: Jeanmonnot sempre in testa, Vittozzi ancora 7ª; Otepaa | Sprint maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Vittozzi 11ma, bene Trabucchi e Auchentaller. Trionfo delle Oeberg. LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad ... oasport.it Biathlon oggi in tv, Sprint femminile Otepää 2026: orario, startlist, streamingLa seconda gara del programma di Otepää, in Estonia, sede dell'ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena oggi, ... oasport.it Biathlon e sci nordico – Programma e orari delle gare di venerdì 13 marzo - facebook.com facebook NON SI MOLLA Dopo il malore durante la mass start olimpica di biathlon, una bella notizia… Tommaso Giacomel potrà tornare a gareggiare! La prossima stagione lo rivedremo ai poligoni, ma prima… Si torna a spremere watt sui pedali! Alé Tommy x.com