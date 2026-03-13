LIVE Biathlon Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Vittozzi precisa è in corsa per il podio rimpianti per Carrara

In una gara di biathlon a Otepää, la competizione femminile si è conclusa con la vittoria di un’atleta che ha dimostrato grande precisione. Un’altra concorrente si è piazzata tra le prime posizioni, mentre un’atleta italiana ha espresso rammarico per alcuni errori. La corsa verso il podio continua con emozione e tensione, mentre i fan seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06: ZEROOOOOOOOOOOOO VITTOZZIIIIIIIIIIIIIIIIII! Ora volata verso il podio! 16.05: Un errore per Michelon in piedi 16.05: Braisaz ne sbaglia un altro in piedi, sono tre 16.04: Vittozzi veloce nel secondo giro, zero di Minkkinen a terra, è ottava 16.02: Zerro di Passler a terra, decima, zero di Jeanmonnot che è sesta 16.01: Un errorte di Kirkeeide a terra, un errore, il terzo, per H. Oeberg in piedi 16.00. Hettich in testa al traguardo con 44? di vantaggio su Kuelm, Zero di Simon a terra, va in testa con un buon vantaggio 15.59. Zero di Knotten in piedi, è seconda dopo due poligoni. Due errori per E. Oeberg in piedi 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi precisa, è in corsa per il podio, rimpianti per Carrara Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di Ruhpolding, evento valido... Biathlon, Lisa Vittozzi dopo il quinto posto nella Sprint di Milano-Cortina: Ho dato tutto Tutto quello che riguarda LIVE Biathlon Sprint femminile Otep... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpico; Classifica generale femminile: Jeanmonnot sempre in testa, Vittozzi ancora 7ª; Otepaa | Sprint maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Vittozzi 11ma, bene Trabucchi e Auchentaller. Trionfo delle Oeberg. LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad ... oasport.it Biathlon oggi in tv, Sprint femminile Otepää 2026: orario, startlist, streamingLa seconda gara del programma di Otepää, in Estonia, sede dell'ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena oggi, ... oasport.it Neve, velocità e grande spettacolo Domani spazio alla discesa di Coppa del Mondo di sci alpino e allo sprint femminile di biathlon Segui tutte le emozioni degli sport invernali - facebook.com facebook