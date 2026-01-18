LIVE Biathlon Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Jeanmonnot

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di Ruhpolding 2026, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Seguiremo in tempo reale le performance delle atlete, con particolare attenzione a Lisa Vittozzi e alle sfide contro Oeberg e Jeanmonnot. Restate con noi per aggiornamenti puntuali e dettagli sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Ruhpolding, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Sulle nevi tedesche continua la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con le azzurre a caccia di un nuovo podio. Donna da battere la svedese Hanna Oeberg, ma sono quasi 20 le atlete racchiuse in poco più di un minuto. Italia che si affida alle certezze rappresentate da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La prima scatterà per terza alle spalle di Oeberg e della francese Lou Jeanmonnot. 🔗 Leggi su Oasport.it

