LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Lisa Vittozzi cerca la rimonta per il podio
Lisa Vittozzi ha iniziato l’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi con un ritardo di circa 20 secondi, a causa di un errore di mira nella prima serie di tiro. La biathleta azzurra cerca di recuperare posizioni nella gara in corso, trasmettendo tutta la sua determinazione sul tracciato innevato.
Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'inseguimento femminile di biathlon, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva, la gara dei quattro poligoni si preannuncia emozionante e vedremo se i valori emersi nel corso della sprint si confermeranno anche nel corso di questa prova. Nella 7.5 km di ieri la norvegese Maren Kirkeeide ha fatto saltare il banco, trovando grande precisione nelle serie di tiro e una velocità nell'ultimo giro semplicemente incredibile.
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi può giocarsi il successo
Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon a Ruhpolding 2026.
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Jeanmonnot
Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di Ruhpolding 2026, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026.
HAUSER vince l'Inseguimento davanti a Minkkinen e Magnusson! VITTOZZI è 11a | HIGHLIGHTS
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot e Michelon si giocano l’oro, azzurre per la rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'inseguimento femminile di biathlon, gara valida per le Olimpiadi ... oasport.it
Biathlon, peccato Italia, nella Sprint senza podio. Vittozzi quinta, oro Norvegia con KirkeeideNiente medaglia per le azzurre nella 7,5 km, dove la norvegese trionfa davanti alle francesi Michelon e Jeanmonnot. Lisa non fa errori al poligono ma paga la fatica nel finale. Deludente Dorothea Wier ... gazzetta.it
Lisa Vittozzi centra un doppio zero ma è lenta sugli sci: quinta alla fine la friulana nella 7,5 km sprint facebook
CHE PECCATO LISA Lisa Vittozzi chiude tutti i bersagli della Sprint con tempi da Nembo Kid, ma un passo sugli sci molto deficitario la costringe al quinto posto, lontana 17 secondi dal podio Medaglia d'oro per Maren Kirkeeide (primo titolo olimpico in x.com