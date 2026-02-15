LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Lisa Vittozzi cerca la rimonta per il podio

Lisa Vittozzi ha iniziato l’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi con un ritardo di circa 20 secondi, a causa di un errore di mira nella prima serie di tiro. La biathleta azzurra cerca di recuperare posizioni nella gara in corso, trasmettendo tutta la sua determinazione sul tracciato innevato.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'inseguimento femminile di biathlon, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva, la gara dei quattro poligoni si preannuncia emozionante e vedremo se i valori emersi nel corso della sprint si confermeranno anche nel corso di questa prova. Nella 7.5 km di ieri la norvegese Maren Kirkeeide ha fatto saltare il banco, trovando grande precisione nelle serie di tiro e una velocità nell'ultimo giro semplicemente incredibile.

HAUSER vince l'Inseguimento davanti a Minkkinen e Magnusson! VITTOZZI è 11a | HIGHLIGHTS

