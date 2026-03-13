Lite tra Grazia Sambruna e Stefania Rocco a Non è la Tv per Leo Gassmann | O si alza lei o mi alzo io!

Durante una puntata di Non è la TV, Grazia Sambruna e Stefania Rocco sono venute alle mani per discutere di Leo Gassmann. La lite si è accesa quando le due donne hanno iniziato a parlare sopra, portando a uno scontro verbale acceso. A un certo punto, Grazia Sambruna ha detto a Stefania Rocco: “O si alza lei o mi alzo io”.

Grazia Sambruna e Stefania Rocco litigano in diretta a Non è la TV su Leo Gassmann: "O si alza lei o mi alzo io". La sfida finale al figlio d'arte: "Vasco Rossi ha scritto Vado Al Massimo quando un giornalista gli ha fatto girare le palle, Guccini ha scritto L'avvelenata. Leo, quando vuoi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

