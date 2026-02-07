Cristiana ed Ernesto a Verissimo | Io lo sognavo Lei mi faceva impazzire Ci siamo messi sempre alla prova
Cristiana ed Ernesto si sono raccontati a Verissimo, parlando della loro storia d’amore fatta di alti e bassi. Hanno spiegato di aver sempre cercato di mettersi alla prova, tra litigi e momenti di insicurezza. Entrambi hanno ammesso di aver sognato a lungo di stare insieme e di aver affrontato le difficoltà per arrivare a questo punto.
Cristiana ed Ernesto si raccontano a Verissimo: "Ci siamo messi alla prova, tra litigi e insicurezze". Lei confessa: "Mia sorella sapeva da sempre che avrei scelto lui".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cristiana Ernesto
Ultime notizie su Cristiana Ernesto
