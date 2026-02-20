Non è la TV Stefania Rocco dopo lo scontro con Presta | Zittita al suo evento perché cercavo l'amante di Bruganelli
Stefania Rocco ha dichiarato di essere stata zittita da Lucio Presta durante l’evento di presentazione del libro
Nella quinta puntata del format di Fanpage.it Non è la TV, Stefania Rocco risponde a Lucio Presta dopo essere stata bloccata dal suo staff all'evento di presentazione del libro "L'uragano": "Il confronto non è una concessione". Poi l'identikit sul presunto amante di Sonia Bruganelli: "È il frontman di una band che ha vinto Sanremo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Non è la TV, quinta puntata: Lucio Presta blocca Stefania Rocco, le novità del Fantasanremo e il crollo di C’è PostaLucio Presta ha bloccato Stefania Rocco, causando tensione tra i due durante la registrazione di
L’amica di Sonia Bruganelli: “Nessun amante, se Salvati e Presta non lavorano più con Bonolis un motivo c’è”Clotilde Zomparelli, amica di Sonia Bruganelli e ex collaboratrice di Marco Salvati, sostiene che la mancanza di un amante nella vita di Sonia deriva dal fatto che Salvati e Presta non lavorano più con Bonolis, e questa scelta avrebbe un motivo preciso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Andrea Pucci fuori da Stasera Tutto è possibile, l'anteprima a Non è la Tv: Ma la questione Sanremo non c'entra; VIDAA ci ha mostrato il futuro della smart TV e non siamo così sicuri che ci sia piaciuto; San Valentino diventa un cinema d’amore con Samsung TV Plus; In tv non si butta via niente: la Rai pensa a resuscitare Stranamore e riscopre la modernità più comoda, quella già pronta in archivio · LaC News24.
Non è la TV, quinta puntata: Lucio Presta blocca Stefania Rocco, le novità del Fantasanremo e il crollo di C’è PostaIn streaming sul canale YouTube di Fanpage.it la quinta puntata di Non è la tv, il format prodotto da Deepinto e condotto da Andrea Parrella con la partecipazione ... fanpage.it
Non è la TV, quarta puntata: la morte di Jason Van Der Beek, il caso RaiSport e l’affare Pucci a SanremoIn streaming sul canale YouTube di Fanpage.it la quarta puntata di Non è la tv, il format prodotto da Deepinto e condotto da Andrea Parrella con la partecipazione ... fanpage.it
Un’intervista che si interrompe sul più delicato dei temi e uno studio che si accende all’improvviso. Nella quinta puntata di “Non è la tv”, Lucio Presta blocca le domande di Stefania Rocco sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli. Spazio poi ai creatori del Fa facebook