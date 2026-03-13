Consigkiuo Supremo di Difesa | L' Italia non parteciperà alla guerra Agire con gli alleati europei

Oggi al Quirinale si è svolto il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica. Alla riunione hanno partecipato il presidente del Consiglio, il sottosegretario Mantovano e i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso. Durante l'incontro, si è deciso che l’Italia non parteciperà alla guerra e che procederà con azioni coordinate con gli alleati europei.

AGI - Si è riunito oggi al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa. Alla riunione, presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno partecipato, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Mantovano, i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso. Insieme a loro il segretario generale della Presidenza della Repubblica Zampetti, il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il segretario del CsD Garofani. Il Consiglio Supremo di Difesa "sottolinea come l'estensione del conflitto ad opera dell'Iran rischia anche di aprire spazi a forme di guerra ibrida e a gravissime iniziative di organizzazioni terroristiche.