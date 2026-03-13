Iran Consiglio supremo di Difesa | Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra
Il Consiglio supremo di Difesa in Iran ha dichiarato che l’Italia non parteciperà e non prenderà parte alla guerra, confermando quanto affermato dal Presidente del Consiglio in Parlamento. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato del Consiglio, che ha ribadito la posizione del governo italiano in merito alla questione. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stata fornita in merito.
(Adnkronos) – "L'Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il Presidente del Consiglio in Parlamento". E' quanto si legge nel comunicato finale dopo che si è conclusa al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di difesa, presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
