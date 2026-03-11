Crisi Iran venerdì la riunione del Consiglio supremo di difesa Sul tavolo anche l’invio del Samp T agli Emirati

Venerdì si terrà una riunione del Consiglio supremo di difesa in Iran, durante la quale si discuterà anche dell’invio del sistema missilistico SampT agli Emirati Arabi Uniti. Il ministro degli Affari esteri ha affermato che la decisione sulla dislocazione del sistema sarà presa a breve, lasciando agli Emirati la scelta del luogo di collocamento.

La guerra in Iran e in Medio Oriente, e l’analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso sono i temi all’ordine del giorno del Consiglio supremo di difesa, che è stato convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per venerdì 13 marzo, alle 10. Organo di rilevanza costituzionale preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici su sicurezza e difesa nazionale, si riunisce almeno due volte all’anno, ed è presieduto dal capo dello Stato in quanto comandante delle forze armate. Tra i temi che approderanno sul tavolo c’è anche quello dell’eventuale concessione di un SampT agli Emirati Arabi Uniti, che ne hanno fatto richiesta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

