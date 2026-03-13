L’Italia non ha ancora adottato misure concrete per ridurre la dipendenza energetica e proteggersi dalle conseguenze delle tensioni internazionali. Nonostante siano disponibili alcune strategie per evitare impatti economici negativi, queste non sono state pienamente implementate. La situazione attuale mostra che le vulnerabilità nel settore energetico rimangono, lasciando il Paese esposto a possibili shock provenienti dai conflitti e dalle crisi globali.

I modi per non essere esposti alle conseguenze economiche delle guerre ci sarebbero, ma in questi quattro anni il governo ha puntato su altro La guerra in Medio Oriente sta facendo aumentare notevolmente i prezzi di petrolio e gas, che a cascata potrebbero far rincarare praticamente tutto. Rispetto ad altri paesi per l’Italia il rischio è ancora più alto perché non solo fa ancora largo uso delle fonti fossili per produrre energia, ma anche perché rischia di dover fare a meno delle forniture di gas dal Qatar, paese coinvolto dagli attacchi e da cui arriva il 10 per cento di tutto il gas che serve al paese. Le conseguenze sono di fatto le stesse che produsse la guerra in Ucraina, che iniziò nel 2022 e generò una crisi energetica i cui effetti si sentono ancora oggi a causa delle bollette mai tornate al costo di allora. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Italia ha imparato poco dall’ultima crisi energetica

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Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale.

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