Dopo l'attacco russo del 9 gennaio, Kiev ha affrontato gravi problemi energetici che hanno colpito i servizi essenziali come riscaldamento, acqua calda ed elettricità. Zelensky ha criticato pubblicamente il sindaco della città, evidenziando difficoltà nella gestione della crisi. La situazione evidenzia le sfide complesse nel garantire la stabilità energetica durante i periodi di conflitto e condizioni climatiche estreme.

Kiev, 19 gen. (Adnkronos) - L'attacco russo del 9 gennaio ha lasciato i residenti di Kiev senza riscaldamento, acqua calda ed elettricità durante l'inverno più freddo degli ultimi anni. Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito la situazione nella capitale ucraina "particolarmente difficile" e ha criticato duramente le autorità locali, in particolare il sindaco Vitali Klitschko, paragonando la città ad altre, come Kharkiv, pesantemente bombardata e affermando che erano meglio attrezzate per gestire le conseguenze degli attacchi russi. "Purtroppo Kiev ha fatto molto meno: nella capitale è stato fatto davvero troppo poco.

Il presidente Zelensky ha sottolineato come il regime iraniano abbia causato notevoli danni all'Ucraina. Ha inoltre espresso il desiderio condiviso da molte persone di tutto il mondo affinché il popolo iraniano possa finalmente liberarsi dall’attuale governo. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni internazionali e il desiderio di cambiamento in Iran, riflettendo le preoccupazioni riguardo alle conseguenze di un regime autoritario sulle popolazioni coinvolte.

Le accuse della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato la residenza di Putin pongono questioni sulla stabilità dei negoziati di pace. La situazione evidenzia le tensioni tra i due paesi e le implicazioni politiche di tali accuse, che potrebbero influenzare i futuri sviluppi del conflitto. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere meglio le conseguenze di questo episodio nel contesto internazionale.

