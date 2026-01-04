Crans-Montana lacrime e grande partecipazione alla marcia in ricordo delle vittime dell’incendio Lungo applauso per i soccorritori

A Crans-Montana si è svolta una marcia silenziosa in memoria delle vittime dell’incendio al locale La Constellation. La partecipazione è stata accompagnata da commozione e un lungo applauso ai soccorritori, testimonianza di rispetto e gratitudine. L’evento ha visto una grande partecipazione della comunità, che ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza in un momento di dolore condiviso.

Un lungo applauso ai soccorritori dell'incendio di Capodanno è partito dalla folla che ha preso parte alla marcia silenziosa in ricordo delle vittime dell'incendio al locale La Constellation, a Crans-Montana. Alcune migliaia di persone hanno camminato dalla chiesa di Saint-Christophe, dove si è svolta la messa dedicata alla tragedia, fino alla struttura di commemorazione, installata di fronte al locale andato a fuoco. In prima fila c'erano i sapeurs-pompiers, i vigili del fuoco: neppure loro sono riusciti a trattenere le lacrime. Tanti giovani commossi hanno portato fiori e peluche, tra canti e dediche sul "libro delle condoglianze".

