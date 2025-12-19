Giro d’Italia delle donne che fanno impresa | la partecipazione femminile chiave della sostenibilità
Si chiude ad Arezzo l’edizione 2025 del “Giro d’Italia delle Donne che fanno Impresa”, il roadshow nazionale promosso da Unioncamere e inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile”, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la gestione di Invitalia. L’incontro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
