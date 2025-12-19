Giro d’Italia delle donne che fanno impresa | la partecipazione femminile chiave della sostenibilità

Si chiude ad Arezzo l’edizione 2025 del “Giro d’Italia delle Donne che fanno Impresa”, il roadshow nazionale promosso da Unioncamere e inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile”, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la gestione di Invitalia. L’incontro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: In Camera di Commercio l’ultima tappa del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: un disegno vorrei ma non posso per i maschi e l’esordio delle donne sul Colle delle Finestre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In Camera di Commercio l’ultima tappa del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa.

Cciaa, ad Arezzo ultima tappa del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa - Si chiude ad Arezzo l'edizione 2025 del "Giro d'Italia delle Donne che fanno Impresa", il roadshow nazionale promosso da Unioncamere e inserito nel "Piano nazionale dell'imprenditoria femminile", prog ... ansa.it