Durante la settima giornata del Super 8 dei Mondiali T20 2026, in India e Sri Lanka, l'Inghilterra ha battuto la Nuova Zelanda con un risultato di 4 wickets, con uno score di 1616 in 19 overs. La partita ha contribuito a mantenere aperta la corsa alle semifinali tra le due nazionali e il Pakistan, lasciando incerte le posizioni nella classifica del torneo.

La settima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, lascia ancora aperta la lotta a distanza per le semifinali tra Nuova Zelanda e Pakistan: gli oceanici cedono all’Inghilterra, che si impone per 4 wickets, con lo score di 1616 (19.3)-1597 (20.0), e domani gli asiatici potranno staccare il pass per l’ultimo atto, ma per farlo dovranno battere nettamente lo Sri Lanka, per ribaltare in proprio favore il Net Run Rate rispetto ai neozelandesi. Match molto equilibrato quello odierno: la Nuova Zelanda vince il sorteggio e sceglie di battere. Gli oceanici producono un buon innings d’attacco, concluso dopo i 20 overs previsti con un run rate di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, l’Inghilterra supera anche la Nuova Zelanda ai Mondiali T20

