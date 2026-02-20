Abbattmento lIste d' attesa in Puglia | già richiamato un terzo del target previsto dalla Regione

In Puglia, oltre un terzo delle persone in attesa di prestazioni sanitarie urgenti o brevi ha ricevuto un richiamo, segnando un passo concreto contro i tempi di attesa. La Regione ha avviato piani straordinari coinvolgendo dieci aziende e enti del servizio sanitario, che hanno già contattato circa un terzo dei pazienti in lista. Questa iniziativa mira a ridurre i ritardi e a migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale. Sono state prese misure che coinvolgono direttamente i cittadini.

Rispetto ai dati della prima settimana i recall sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate. In particolare, le chiamate sono state 39.379 Lo comunica la Regione: rispetto ai dati della prima settimana i recall sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate. In particolare, le chiamate sono state 39.379. Gli appuntamenti anticipati si sono attestati sulla cifra di 19.435 e le prestazioni e i ricoveri già eseguiti sono stati 11.293 sul target complessivo stimato di 124.320 prestazioni da recuperare. Per visite ed esami diagnostici sono state contattate 33.495 persone, anticipate 18.

