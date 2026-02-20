Abbattmento lIste d' attesa in Puglia | già richiamato un terzo del target previsto dalla Regione
In Puglia, oltre un terzo delle persone in attesa di prestazioni sanitarie urgenti o brevi ha ricevuto un richiamo, segnando un passo concreto contro i tempi di attesa. La Regione ha avviato piani straordinari coinvolgendo dieci aziende e enti del servizio sanitario, che hanno già contattato circa un terzo dei pazienti in lista. Questa iniziativa mira a ridurre i ritardi e a migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale. Sono state prese misure che coinvolgono direttamente i cittadini.
Rispetto ai dati della prima settimana i recall sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate. In particolare, le chiamate sono state 39.379 Lo comunica la Regione: rispetto ai dati della prima settimana i recall sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate. In particolare, le chiamate sono state 39.379. Gli appuntamenti anticipati si sono attestati sulla cifra di 19.435 e le prestazioni e i ricoveri già eseguiti sono stati 11.293 sul target complessivo stimato di 124.320 prestazioni da recuperare. Per visite ed esami diagnostici sono state contattate 33.495 persone, anticipate 18.🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Decaro: misure urgenti per la sanità e prime nomine Regione Puglia, imminente il piano per le liste d'attesa
Leggi anche: Puglia, sanità: abbattimento delle liste d’attesa, visite anticipate per oltre 6300 cittadini e circa 3000 hanno rifiutato RegioneVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Abbattimento liste attesa, prosegue impegno Asm; Liste d'attesa, avanti con il piano: tra i no all'anticipo c'è chi conferma la data o ha ottenuto la prestazione altrove; ABBATTIMENTO LISTE D’ATTESA IN PUGLIA ‘IL 30% RIFIUTA DI ANTICIPARE VISITA O ESAMI’; Piani abbattimento liste d'attesa: il 30% degli utenti rifiuta l'anticipo della prestazione sanitaria.
Abbattimento liste d'attesa: Il 30% rifiuta di anticipare visita o esamiUno su cinque dei pazienti contattati ha già eseguito la visita o l'esame altrove. I dati diffusi dalla Regione sono riferiti al periodo 9-12 febbraio. rainews.it
Piani abbattimento liste d'attesa, richiamate oltre 26mila persone in Puglia: il 30% ha rifiutato l’anticipoNei primi quattro giorni della settimana oltre tremila pazienti hanno detto no all’anticipo della prestazione: di questi, il 64% ha preferito mantenere l’appuntamento originario ... foggiatoday.it
Dopo il piano di abbattimento per le liste d’attesa crescono le richieste di accertamenti urgenti - facebook.com facebook
Abbattimento liste d'attesa in Puglia 'il 30% rifiuta di anticipare visita o esami'. Dati riferiti agli ultimi 4 giorni di monitoraggio. Il 21% si è rivolto altrove #ANSA x.com