Liscio specchiato e micro bob | le nuove regole estetiche
Durante la sfilata Interferenze di Valentino a Roma, i capelli delle modelle e delle star hanno catturato l’attenzione, con tagli che vanno dal liscio specchiato al micro bob. Le acconciature presentate segnano le tendenze che dominano la prossima stagione, diventando un punto di riferimento nel mondo della moda e dell’estetica. La passerella si è trasformata in un palcoscenico dove i dettagli dei capelli hanno parlato da soli.
La sfilata Interferenze di Valentino a Roma ha trasformato il front row in una passerella parallela dove i capelli delle star definiscono le nuove regole estetiche per la prossima stagione. Tra Gwyneth Paltrow con il suo liscio specchiato e Bianca Balti con il micro bob, emerge un nuovo linguaggio della bellezza che unisce rigore geometrico e freschezza primaverile. L’evento, svoltosi nella cornice senza tempo della capitale italiana, non è stato solo uno spettacolo visivo ma un manifesto stilistico. Le scelte di acconciatura delle celebrità presenti nel parterre anticipano tendenze che saluteranno l’inverno con precisione cromatica e forme definite. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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