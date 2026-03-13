Liscio specchiato e micro bob | le nuove regole estetiche

Durante la sfilata Interferenze di Valentino a Roma, i capelli delle modelle e delle star hanno catturato l’attenzione, con tagli che vanno dal liscio specchiato al micro bob. Le acconciature presentate segnano le tendenze che dominano la prossima stagione, diventando un punto di riferimento nel mondo della moda e dell’estetica. La passerella si è trasformata in un palcoscenico dove i dettagli dei capelli hanno parlato da soli.