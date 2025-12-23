Napoli nuove regole per aprire bar e ristoranti dal 2026 | stop ai micro take away e controlli preventivi
A partire dal 2026, Napoli introdurrà nuove regole per l'apertura di bar e ristoranti nel centro storico. Le modifiche includono l'eliminazione dei micro take away e l'implementazione di controlli preventivi. Queste disposizioni mirano a regolamentare meglio il settore e a preservare l'ordine urbano. Di seguito, una panoramica delle principali novità e delle modalità di applicazione del nuovo regolamento.
A Napoli il nuovo regolamento dal 2026 per aprire nuovi ristoranti e bar al centro storico: ecco cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caldaie a gas, nel 2026 cambia tutto: stop ai controlli in presenze, verifiche solo da remoto. Le nuove regole
Leggi anche: Stop ai furbetti del condominio: dal 2026 partono le nuove regole per amministratori e condomini
Napoli, nuove regole per aprire bar e ristoranti dal 2026: stop ai micro take away e controlli preventivi; Napoli al centro storico licenze, bar e ristoranti: nuovo stop fino a luglio; NAPOLI CITTÀ DELLA MUSICA | 18/12 | KOKOROKO | 29/12 NEAPOLITAN POWER | dalle origini al futuro; Nel cuore di Napoli, apre il nuovo store Pandora.
Napoli, nuove regole per aprire bar e ristoranti dal 2026: stop ai micro take away e controlli preventivi - A Napoli il nuovo regolamento dal 2026 per aprire nuovi ristoranti e bar al centro storico: ecco cosa cambia. fanpage.it
Movida a Napoli, le nuove regole: «Baretti chiusi all’una» - Dopo un settembre tormentato, in cui la spaccatura in maggioranza e nel consiglio ha provocato uno slittamento della delibera, e dopo una nuova vittoria in ... ilmattino.it
Chiusura locali anticipata all'1.30,nuove regole movida a Napoli - Divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22 alle 6 e la chiusura anticipata degli esercizi commerciali: dalla domenica al giovedì alle ore 00:30 e ... ansa.it
A Napoli, museo di San Martino, le nuove sale dedicate all'800 Tgr Rai Certosa e Museo Nazionale di San Martino - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.