Lipari | mareggiate crollano la strada intervento urgente

Le mareggiate di febbraio hanno provocato il crollo della Strada Provinciale 180 ad Acquacalda, sulla costa settentrionale di Lipari. L’intervento urgente ha coinvolto le autorità per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il passaggio. La situazione rimane critica e le operazioni di recupero sono ancora in corso per limitare i rischi e riparare i danni causati dal maltempo.

Le violente mareggiate di febbraio hanno causato il cedimento della Strada Provinciale 180 ad Acquacalda, sulla costa settentrionale di Lipari. Una delegazione della Città Metropolitana di Messina, guidata dal Vicesindaco Flavio Santoro, ha effettuato un sopralluogo tecnico per valutare i danni e avviare immediatamente le procedure di messa in sicurezza. L'intervento di somma urgenza mira a ripristinare la circolazione veicolare, attualmente deviata sull'altopiano di Quattropani, garantendo così i collegamenti vitali per i residenti della frazione di San Gaetano. Parallelamente, sono stati programmati lavori strutturali sul muraglione di sostegno e verifiche approfondite sui ponti di Porticello, uno dei quali è transennato dal 2016.