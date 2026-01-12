Lipari la frazione Acquacalda in ginocchio dopo le mareggiate | il Comune invoca aiuto dalla Regione
A Acquacalda, frazione di Lipari, i danni causati dalle recenti mareggiate hanno gravemente compromesso le abitazioni e le infrastrutture. Il Comune ha richiesto interventi urgenti alla Regione per far fronte alla situazione. La comunità spera in un sostegno rapido e concreto per ripristinare la normalità e tutelare i residenti di questa area colpita dagli eventi meteorologici estremi.
"Non abbiamo più alcun Santo a cui affidarci. Forse solo il capo dello Stato Sergio Mattarella, che dice sempre che gli italiani devono avere gli stessi diritti da Bolzano a Lampedusa, può aiutarci. Ma sa mai il presidente dove si trova Acquacalda? Conosce la nostra continua lotta contro il mare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
