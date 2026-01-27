Dungeons &#038; Dragons sta mettendo alla prova l'intelligenza artificiale | i test dell'Università di San Diego

Questo studio dell’Università di San Diego utilizza Dungeons & Dragons come strumento per valutare le capacità dell’intelligenza artificiale di affrontare compiti complessi e di lunga durata. La ricerca mira a comprendere meglio come le macchine apprendano e si adattino in scenari dinamici, contribuendo allo sviluppo di sistemi più avanzati e affidabili nel campo dell’AI.

Un team di ricercatori dell’Università di San Diego sta utilizzando Dungeons & Dragons per testare la capacità dell’intelligenza artificiale di gestire compiti complessi nel lungo periodo. Oltre a diverse difficoltà strutturali, durante le partite l’IA ha mostrato comportamenti inattesi, tra cui una curiosa inclinazione per la teatralità e le provocazioni rivolte agli altri giocatori.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Nel 2026 si prevede un incremento delle relazioni tra esseri umani e Intelligenza Artificiale, caratterizzate da una semplicità apparente e assenza di rischi.

