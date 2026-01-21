Aba Youssef ucciso a La Spezia l'ipotesi di una foto modificata con l'intelligenza artificiale all'origine del delitto

A La Spezia, la morte di Abanoub Youssef, studente di 18 anni, ha suscitato attenzione per un'ipotesi: una foto manipolata con intelligenza artificiale potrebbe aver contribuito al suo omicidio. Le indagini stanno esaminando questa possibile connessione, che evidenzia come le tecnologie digitali possano avere implicazioni anche in contesti criminali. La vicenda rimane sotto approfondimento delle autorità, con l’obiettivo di chiarire i motivi e le responsabilità.

Alla base delle discussioni che hanno poi portato al delitto di Abanoub Youssef, studente 18enne de La Spezia, vi sarebbe una foto modificata con l'intelligenza artificiale. L'immagine modificata sarebbe una vecchia foto di classe nella quale il ragazzo posava accanto alla fidanzatina di Zouhair Atif, 19enne in carcere per il delitto.🔗 Leggi su Fanpage.it

