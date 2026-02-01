Pubblicato il portale unico per le associazioni | accesso semplificato alle pratiche con l’Inps

Da oggi entra in funzione il Portale Unico delle Associazioni di Categoria, un nuovo strumento dell’Inps. Ora le associazioni possono accedere alle pratiche e alle informazioni in modo più semplice e rapido. La piattaforma mira a semplificare la gestione delle richieste e delle comunicazioni tra le organizzazioni e l’ente previdenziale.

Da oggi, 1° febbraio 2026, è operativo il Portale Unico delle Associazioni di Categoria, un nuovo strumento messo in campo dall’Inps per razionalizzare la gestione delle informazioni relative alle organizzazioni che rappresentano settori produttivi e professionali a livello nazionale e territoriale. Il sistema nasce con l’obiettivo di creare un’unica piattaforma informatica in grado di centralizzare e organizzare l’anagrafica delle associazioni, inclusi i loro punti di presenza sul territorio come sedi regionali, uffici periferici, centri di servizio e Centri di Assistenza Fiscale. L’obiettivo principale è eliminare le discontinuità e le sovrapposizioni che caratterizzavano in passato i processi di registrazione e aggiornamento, garantendo maggiore trasparenza e uniformità nei dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Portale Unico

L’Inps ha introdotto nuove funzionalità temporanee sul portale unico per la consultazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Portale Unico

