Hilary Duff sulla faida storica con Lindsay Lohan | il triangolo amoroso che l’ha scatenata

La cantante e attrice sta lanciando il suo nuovo album e nel corso di un'intervista ha confessato una voce che circola da anni e che riguarda proprio la sua rivalità con la collega Hilary Duff è apparsa nel podcast "Call Her Daddy" durante il tour promozionale del suo nuovo album, Luck. or something, e ha confermato una voce che circolava da tempo e che riguarda la sua rivalità con la collega Lindsay Lohan. Come è nata la faida tra Hilary Duff e Lindsay Lohan All'origine ci fu una dinamica sentimentale: entrambe, in momenti diversi, frequentarono il cantante Aaron Carter, allora idolo adolescenziale. La situazione alimentò tensioni personali che presto finirono sotto i riflettori dei tabloid, trasformando un triangolo amoroso in una "faida" mediatica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

