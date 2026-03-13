L’indagine tra i gamer milanesi Soldi bruciati e rischio ludopatia | Activision Blizzard e Microsoft sotto accusa

Un’indagine condotta tra i gamer di Milano porta alla luce una crescente preoccupazione sui rischi legati al gioco d’azzardo digitale e alla ludopatia. I titoli Diablo Immortal e Call of Duty Mobile, sviluppati da Activision Blizzard e distribuiti anche da Microsoft, sono al centro di questa analisi, che evidenzia come questi videogiochi siano tra i più popolari tra gli appassionati di fantasy e sparatutto.

Milano, 13 marzo 2026 – I titoli, Diablo Immortal e Call of Duty Mobile, sono noti in tutto il mondo, videogiochi cult per appassionati di fantasy e sparatutto messi sul mercato da Activision Blizzard, società statunitense che dal 2023 fa parte del colosso Microsoft. Meno conosciute sono le trappole per chi li utilizza, in particolare per i minorenni, svelate da un’ indagine di Federconsumatori Milano che ha raccolto segnalazioni di gamer ora confluite in un ’istanza all’Antitrust, che lo scorso gennaio aveva aperto due istruttorie ipotizzando “violazioni del Codice del consumo” nell’ambito dell’utilizzo di Diablo Immortal e Call of Duty Mobile “soprattutto per le sollecitazioni a compiere acquisti in-game non consapevoli, anche da parte di minorenni ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’indagine tra i gamer milanesi, “Soldi bruciati e rischio ludopatia”: Activision Blizzard e Microsoft sotto accusa Articoli correlati Antitrust avvia 2 istruttorie contro Activision Blizzard (gruppo Microsoft)(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft)... Shein sotto accusa Ue: indagine su sicurezza prodotti e tutela minori online. Rischio contenuti illegali.L'Unione Europea ha aperto un'indagine sulla piattaforma di fast fashion Shein, sospettando la vendita di prodotti non conformi alle normative...