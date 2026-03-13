Linda Manzoni e Federico Cortinovis, conosciuti per aver partecipato al reality Matrimonio a prima vista, aspettano un bambino dopo aver affrontato un fallimento. La notizia della gravidanza è stata annunciata recentemente, confermando la loro unione in un momento di nuova attesa. La coppia si sta preparando ad accogliere il loro primo figlio, segnando un nuovo capitolo nella loro vita.

Linda Manzoni e Federico Cortinovis attendono un figlio. La coppia si è formata dopo la partecipazione al reality Matrimonio a prima vista. I due protagonisti hanno vissuto esperienze matrimoniali separate durante le registrazioni, ma l’esito finale ha il naufragio di quelle unioni. L’incontro tra i due è avvenuto successivamente alle riprese ufficiali. Dal fallimento delle coppie imposte alla nascita di un legame autentico. Nel corso dell’ultima edizione della trasmissione, gli esperti avevano abbinato Linda ad Andrea Torreggiani e Federico a Marina Bernardi. Queste scelte basate su compatibilità teoriche non hanno portato a risultati duraturi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Linda e Federico: dopo il fallimento, nasce un figlio

