Un episodio di tensione è avvenuto questa mattina su un autobus di linea. Un passeggero ha spruzzato spray al peperoncino, costringendo l’autista a fermare immediatamente il mezzo. La scena ha creato panico tra gli altri viaggiatori, alcuni dei quali sono rimasti lievemente intossicati. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le autorità si confrontano con una serie di problemi sul fronte della sicurezza nei mezzi pubblici.

E’ ormai un’emergenza educativa prima che di sicurezza, quella che sta coinvolgendo il trasporto pubblico locale, spesso teatro di episodi di violenza o di disturbo. A pochi giorni dalla rissa a bordo che si è consumata qualche giorno fa, sempre sulla linea tra Fermo e Porto San Giorgio, ancora un momento di tensione, sulla linea che unisce le due città. Ieri mattina, intorno alle 13, sulla corsa che scendeva verso la costa, l’autista ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte dei passeggeri che lamentavano la difficoltà di respirare, per colpa di un gesto irresponsabile di un gruppo di ragazzi che avevano utilizzato lo spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spray al peperoncino sul pullman, autista costretto a fermare la corsa

