Paura sul bus a Bologna autista minacciato con un’arma da un passeggero Fai il tuo lavoro vai avanti e non ti fermare
Il 13 gennaio 2025 a Bologna, un autista Tper è stato minacciato da un passeggero straniero armato di un coltello o cacciavite. L’uomo ha pronunciato le parole: “Fai il tuo lavoro, vai avanti e non ti fermare”, creando momenti di tensione a bordo del bus. L’incidente evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.
Bologna, 13 gennaio 2025 - “Tu fai il tuo lavoro. Vai avanti e non ti fermare”. Con queste parole, un autista Tper in servizio è stato minacciato da un soggetto straniero che tra le mani aveva un’arma da taglio, probabilmente un cacciavite o un coltello. Attimi di paura, ieri sera intorno alle 22.50, a bordo della linea 33, nel tratto compreso tra Porta San Felice e San Mamolo: un uomo ha minacciato il conducente del mezzo di trasporto pubblico, su cui era salito alla fermata della stazione. Lì, il violento è salito con un gruppetto di persone, sempre straniere: la combriccola, già da via Amendola, ha iniziato una rissa e la discussione tra i soggetti coinvolti è diventata molto animata e uno di loro ha estratto un’arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Coltello sul bus a Bologna: autista minacciato sulla linea 33 nella notte
