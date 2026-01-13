Il 13 gennaio 2025 a Bologna, un autista Tper è stato minacciato da un passeggero straniero armato di un coltello o cacciavite. L’uomo ha pronunciato le parole: “Fai il tuo lavoro, vai avanti e non ti fermare”, creando momenti di tensione a bordo del bus. L’incidente evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.

Bologna, 13 gennaio 2025 - “Tu fai il tuo lavoro. Vai avanti e non ti fermare”. Con queste parole, un autista Tper in servizio è stato minacciato da un soggetto straniero che tra le mani aveva un’arma da taglio, probabilmente un cacciavite o un coltello. Attimi di paura, ieri sera intorno alle 22.50, a bordo della linea 33, nel tratto compreso tra Porta San Felice e San Mamolo: un uomo ha minacciato il conducente del mezzo di trasporto pubblico, su cui era salito alla fermata della stazione. Lì, il violento è salito con un gruppetto di persone, sempre straniere: la combriccola, già da via Amendola, ha iniziato una rissa e la discussione tra i soggetti coinvolti è diventata molto animata e uno di loro ha estratto un’arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura sul bus a Bologna, autista minacciato con un’arma da un passeggero. “Fai il tuo lavoro, vai avanti e non ti fermare”

Leggi anche: Coltello sul bus a Bologna: autista minacciato sulla linea 33 nella notte

Leggi anche: Ti piace rischiare o vai sul sicuro? Fai il test e scopri che giocatore sei

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bologna, minaccia l'autista con un coltello e «dirotta» il bus della linea 33: «Non fare fermate», arrivano i carabinieri e fugge - L'autista è stato minacciato dal passeggero salito alla fermata della stazione centrale: ha iniziato a litigare con un altro uomo e poi ha costretto il dipendente di Tper a non rispettare le fermate ... corrieredibologna.corriere.it