Questa settimana parliamo di desiderio di maternità, orologio biologico e rinunce. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho 40 anni, un compagno stupendo, conviviamo e lui ha un figlio. Il punto è che non ne vuole altri, e io ho tutto quello che ho sempre desiderato da un uomo, ma con un compromesso enorme: rinunciare ad essere madre». Risponde Elena Di Cioccio

Leggi anche: «Ho 55 anni, da 7 ho una relazione clandestina con un uomo di 25 anni più giovane, simile a una dipendenza affettiva. Ora lui chiede che lasci la mia famiglia. Ma mi chiedo: che ne sarà di questo grande amore quando la mia età diventerà un problema?». Risponde Elena Di Cioccio

Leggi anche: «Sposata con figli, ho sempre pensato di essere una persona autonoma. Eppure da un po' faccio sexting, senza andare oltre, con un altro uomo. Lui mi tiene a distanza emotivamente, mi tratta spesso come un oggetto, e tutto è consensuale da parte mia». Risponde Elena Di Cioccio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

20 regali di Natale per lui 2025, ecco come fare felice l'uomo della tua vita - dal nonno al fidanzato; Max Laudadio:«Sono stato ateo fino all’età di 40 anni. Dio non mi interessava in alcun modo, mi bastavo da solo. Poi, però, ho iniziato a “unire i puntini” e veniva fuori un disegno che era sempre lo stesso»; Femminicidio a Cava de’ Tirreni, imprenditrice uccisa dal compagno; Barachini: Vendita Gedi? Ho chiesto alla governance del gruppo di tenerci aggiornati su sviluppi.

“Il sesso aiuta a restare giovani. Da 5 anni ho un compagno che ne ha 30 meno di me, quando gioca alla Playstation torno indietro nel tempo”: parla Rita Rusic - La sua infanzia in tre campi profughi dove “abbiamo vissuto come rifugiati politici grazie a un certificato dell’Onu”: inizia così l’intervista di Rita Rusic al Corriere della Sera, da quando da ... ilfattoquotidiano.it

Maltratta e minaccia di morte il compagno: braccialetto elettronico a una 40enne - È per questi gravi comportamenti nei confronti del suo compagno che una donna di 40 anni, residente a Vicenza, è stata allontanata e ... ilgazzettino.it

Isabella Rossellini a "Belve": «Abusata a 16 anni. Sono single, non ho un compagno da 25» - A Belve questa sera ospite anche Isabella Rossellini, figlia d’arte di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, una star di caratura internazionale. corriere.it

Cathy (nome di fantasia) ha 13 anni, è sullo scuolabus quando nota un compagno che scorre immagini sul telefono: una la riconosce subito. Il volto è il suo, il corpo no. È completamente nudo. Quella foto non esiste nella realtà: è un’immagine creata con l’inte - facebook.com facebook