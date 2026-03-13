L’Incontro chiude | 48 anni di storia a Tolentino finiscono

Il negozio di abbigliamento donna L’Incontro di Tolentino, situato in via Bonaparte, chiuderà definitivamente i battenti nei primi giorni di aprile 2026 dopo quasi 48 anni di attività. La decisione di cessare l’attività è stata comunicata recentemente, segnando la fine di un’esperienza commerciale che ha accompagnato la città per quasi cinque decenni. La chiusura rappresenta un momento di passaggio per il locale e per la comunità locale.

Il negozio di abbigliamento donna L’Incontro a Tolentino, in via Bonaparte, chiuderà definitivamente i battenti nei primi giorni di aprile 2026 dopo quasi mezzo secolo di attività. Le titolari Barbara Scarpeccio e Cristiana Marucci hanno annunciato la cessazione dell’attività, citando come cause principali le difficoltà della fase post-sisma con il centro pieno di cantieri e l’impatto del commercio elettronico. Nonostante la chiusura imminente, il periodo di vendita totale ha un afflusso emotivo di clienti che hanno espresso gratitudine per decenni di servizio alla comunità locale. La decisione segna la fine di un’istituzione storica che opera dal 1978, anche se le attuali proprietarie ne hanno rilevato la gestione nel 1999. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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