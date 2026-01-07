Chiude dopo 48 anni la storica birreria del Pratello | Bologna perde un altro pezzo di storia

Dopo 48 anni, la storica Birreria del Pratello a Bologna ha chiuso definitivamente, passando in mano a un nuovo proprietario. La famiglia Rocca, che ha gestito il locale per quasi mezzo secolo, ha deciso di lasciare. Con questa chiusura, Bologna perde un altro elemento significativo del suo patrimonio culturale e sociale, segnando la fine di un’epoca per il quartiere e la città.

Bologna, 7 gennaio 2026 – Un altro pezzo di storia del centro di Bologna se ne va. La Birreria del Pratello, di proprietà della famiglia Rocca, ha chiuso le porte per sempre, i muri sono stati venduti a un nuovo proprietario. Era stata aperta in via del Pratello 24a nel 1977 da Piero Rocca e poi 20 anni fa la gestione era continuata col figlio Andrea, che però, proprio ora, con un post sui social saluta la clientela e gli amici scrivendo di essere alla ricerca di una nuova sede per riaprire al più presto. L'acquirente che le riaprirà a primavera è la Frasca, che ha già due punti in via Andrea Costa e in vicolo Ranocchi.

