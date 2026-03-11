L' inchiesta sulla Sanità Bernadette Grasso | Valuto l’autosospensione da vicepresidente della Commissione Antimafia

In un'operazione che coinvolge l'intera sanità, una politica ha annunciato di considerare l'autosospensione dalla carica di vicepresidente della Commissione Antimafia. La decisione arriva dopo aver respinto tutte le insinuazioni che le erano state rivolte. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o motivazioni precise dietro questa scelta.

Respinge ogni insinuazione e valuta l'autosospensione da vicepresidente della Commissione Antimafia all'Ars. Bernadette Gasso non ci sta e sottolinea la totale estraneità con l'inchiesta che ieri ha scosso, ancora una volta, la sanità siciliana. La deputata di Forza Italia valuta azioni legali e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

"Agevolò incontri del boss con la vicepresidente Commissione antimafia": le accuse al manager IacolinoSecondo la Procura di Palermo, Iacolino, da direttore generale della Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute (lo è stato fino a...

Inchiesta dossieraggi, commissione Antimafia contro de Raho per il caso Striano, Conte: “Killeraggio”Nelle carte della Commissione parlamentare Antimafia, e in particolare della relazione di maggioranza, c'è un attacco a Cafiero de Raho, oggi...

Altri aggiornamenti su Bernadette Grasso

Temi più discussi: Iacolino protagonista dello sfascio, va sospeso da tutti gli incarichi: reazioni durissime sull’inchiesta che scuote la sanità; Mafia, massoneria e sanità: l'inchiesta che scuote la politica siciliana; Bernadette Grasso, la vicepresidente dell'Antimafia che trattava con il mafioso Vetro posti di lavoro; Inchiesta della Dda di Palermo, arresti e perquisizioni: indagato anche Salvatore Iacolino.

Bernadette Grasso, la vicepresidente dell'Antimafia che trattava con il mafioso Vetro posti di lavoroAll’epoca dei fatti, Grasso non è un’esponente di secondo piano: deputata dell’Assemblea Regionale Siciliana dal 2022 con Forza Italia, sindaca di Capri Leone e, circostanza rilevante, dal 2023 è vice ... lasicilia.it

Grasso: Non sono indagata e non conosco Vetro, valuto azioni legaliPALERMO – A seguito dei numerosi articoli di stampa relativi ai fatti oggetto del procedimento penale pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Palermo nell’ambito del quale risultano indagati, ... livesicilia.it

Inchiesta Iacolino, i cugini di Messina Denaro e i contatti messinesi I rapporti Aveni-Iacolino e gli uomini di Vetro, i contatti caldeggiati a Bernadette Grasso... - facebook.com facebook

MESSINA (ITALPRESS) – L’Asp di Messina ha inaugurato stamani due nuove Case di Comunità di tipo Spoke nei Comuni di Valdina e Novara di Sicilia, alla presenza anche dell’assessore regionale Daniela Faraoni, del deputato regionale Bernadette Grass x.com