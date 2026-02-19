Chiusa l' inchiesta sulle cittadinanze vendute ai brasiliani | in 22 rischiano il processo

Il procuratore Giovanni Di Leo ha annunciato la chiusura delle indagini sull’accusa di vendita di cittadinanze ai brasiliani, con 22 persone che rischiano di affrontare un processo. La vicenda riguarda presunte transazioni in cui si pagavano tra 3.500 e 5.000 euro per ottenere documenti italiani. Di Leo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini, mentre il tribunale del riesame deve ancora decidere sulle richieste di arresti e misure cautelari. La scoperta ha svelato un giro illecito che coinvolge diversi soggetti.

Cittadinanze "vendute" ai brasiliani in cambio di una somma fra 3.500 e 5.000 euro? Il procuratore Giovanni Di Leo, nell'attesa che il tribunale del riesame decida sulle richieste di arresti e altre misure cautelari, ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini. Si tratta del provvedimento che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. "Tangenti per la cittadinanza italiana": chiesto l'arresto di un sindaco, un avvocato e diversi funzionari comunali dell'Agrigentino L'inchiesta, condotta dalla squadra mobile di Agrigento, ipotizza un sistema di corruzione e falso legato al rilascio di cittadinanze italiane e permessi di soggiorno a cittadini brasiliani.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it L'inchiesta sulle cittadinanze vendute nell'Agrigentino, così il "tesoro brasiliano" veniva riciclato a MaltaL'inchiesta sulla vendita di cittadinanze nell'Agrigentino rivela come il denaro proveniente da questa attività sia stato utilizzato per riciclare un