La vicesindaca di Brindisi FdI è indagata in un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria

Giuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è coinvolta in un'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria, che ha portato all’arresto di sei persone sabato scorso. Le indagini hanno scoperto che i rifiuti venivano trasportati clandestinamente attraverso più paesi europei. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i cittadini e le autorità locali. La situazione rimane sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine.

La vicesindaca del Comune di Brindisi, Giuliana Tedesco, è indagata in un’inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria che sabato ha portato a sei arresti. L’indagine è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Per Tedesco, commercialista non candidata alle elezioni del 2023 ma indicata nel luglio 2024 da Fratelli d’Italia per la giunta del sindaco Giuseppe Marchionna, sostenuto dal centrodestra, l’accusa è di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, con l’ aggravante ambientale. Secondo quanto riportato negli atti dell’inchiesta, Tedesco, insieme ad altri sei indagati, avrebbe fornito attestazioni false per l’adempimento di alcune prescrizioni legate all’ autorizzazione della Provincia di Brindisi per la società coinvolta nell’indagine, la Bri Ecologica, attiva nel settore dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

