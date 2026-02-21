Il segretario di Stato Vaticano a Limbiate per commemorare l’ambasciatore Luca Attanasio

Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, si trova a Limbiate per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso cinque anni fa in Congo. La visita coincide con la cerimonia commemorativa organizzata nel paese, vicino alla casa natale di Attanasio, dove sarà presente anche la famiglia. La giornata vuole onorare la memoria dell’ambasciatore e sottolineare il legame tra il territorio e il diplomatico. La città si prepara ad accogliere la delegazione religiosa e istituzionale.

