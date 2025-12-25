Laorca mezzo milione di euro per salvare il cimitero monumentale
Il complesso cimiteriale di Laorca si prepara a rinascere. La Giunta comunale di Lecco ha approvato un contributo di 40mila euro per sostenere il progetto di valorizzazione del complesso monumentale, un intervento articolato che nel suo complesso supererà i 500mila euro di investimento. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Ecco come vengono spesi i 4 milioni di euro per il restauro del Cimitero Monumentale
Leggi anche: Il calcio in tribunale: risarcimento di 28mila euro per l’ex presidente della Reggiana. Ma aveva chiesto mezzo milione... Alicia Piazza condannata a 600 euro di multa
Interventi nei rioni della città. Con mezzo milione di euro migliorano strade e marciapiedi - I materiali utilizzati si inseriranno nel contesto storico residenziale. msn.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.