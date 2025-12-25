Laorca mezzo milione di euro per salvare il cimitero monumentale

Il complesso cimiteriale di Laorca si prepara a rinascere. La Giunta comunale di Lecco ha approvato un contributo di 40mila euro per sostenere il progetto di valorizzazione del complesso monumentale, un intervento articolato che nel suo complesso supererà i 500mila euro di investimento. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

